19 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

19 октября, четверг

В 10:00 от здания ФКУ «Уралуправтодор» (Луначарского, 203) начнут объезд объектов дорожного сервиса на федеральной автодороге Р-242 Пермь – Екатеринбург специалисты Уралуправтодора, министерства инвестиций и развития Свердловской области, министерства управления госимущества Свердловской области, агентства по привлечению инвестиций региона, департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная лесовосстановительным работам в Свердловской области после пожаров. О лесовосстановительных работах, объемах посадочного материала, изменениях в правилах высадки, а также об итогах акции «Сохраним лес» расскажут начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, заместитель директора департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Владимир Бережнов и директор Сысертского лесничества Юрий Петров.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 2этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 15:00 в центральной городской клинической больнице № 6 Екатеринбурга (ул. Серафимы Дерябиной, 34А, лечебный корпус № 1) состоится торжественное открытие нового кабинета МРТ. Ожидается, что в мероприятии примут участие исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, министр здравоохранения региона Андрей Карлов, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Армен Карапетян, первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин, главный врач ЦГКБ № 6 Роберт Соловьев.

В 18:00 в Екатеринбурге (ул. Челюскинцев, 106, отель «Маринс Парк», 4-й этаж, зал «Нижний Новгород») начнется презентация отечественная мобильной операционной системы «Аврора». Столица Урала станет 8-м по счету городом России, где внедрят это ПО.

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