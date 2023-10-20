20 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

20 октября, пятница

В 09:30 от здания Управления автомобильных дорог Свердловской области (Екатеринбург, Луначарского, 203) стартует пресс-тур на автоматическую дорожную метеостанцию с информационным экраном в Ревде. Дорожники продемонстрируют, как работает система, покажут датчики и приборы на комплексном посте дорожного контроля, расскажут, как идет интеграция всех систем, каким образом принимается решение о необходимости уборки снега, чистки автодорог, распределения антигололедных материалов. Еще один бонус этой системы – точное инструментальное определение объема работ по зимнему обслуживанию дорог в рамках целого региона.

В 10:00 в библиотеке имени В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15) откроется всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Владислав Крапивин: философ, писатель, педагог и журналист». Мероприятие проводится в рамках празднования 85-летия писателя. 10:45 – пресс-подход c участием Павла Крекова, организаторов и участников конференции. 11:00 – начало пленарного заседания.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам сезона активности клещей в Свердловской области в 2023 году и ходу прививочной кампании от клещевого энцефалита. Об уровне заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом в 2023 году в регионе, особенностях этого сезона, а также о правилах вакцинации и последствиях укусов клещей при отсутствии прививки расскажут заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов и заведующая первым неврологическим отделением городской клинической больницы № 33, врач-невролог, к.м.н. Марина Топоркова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная 90-летию Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Об истории и основных достижениях театра, проектах и планах на текущий сезон, а также о юбилейной концертной программе «Театр в городе» расскажут главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Нина Чусова, солистка театра, народная артистка России Надежда Басаргина и солистка театра Татьяна Мокроусова.

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