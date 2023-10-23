23 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

23 октября, понедельник

В 10:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, зал № 6) состоится первое заседание по повторному рассмотрению дела Александра Неустроева, напавшего на мальчика в шапке с буквой Z.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению V Международной конференции «Цифровая трансформация промышленности: тенденции, управление, стратегии – 2023». О деловой и научной программах форума, участии партнеров из Белоруссии и Китая, проблемах цифровизации промышленности на Урале и практике внедрения отечественных цифровых технологий на предприятиях расскажут министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, директор Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Юлия Лаврикова, заместитель директора Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Виктория Акбердина и вице-президент «Ростелекома» на Урале Иван Пичугин. V Международная конференция «Цифровая трансформация промышленности: тенденции, управление, стратегии – 2023» пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 октября.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу осенне-зимнего туристического сезона и актуальной ситуации в сегменте выездного туризма. О популярных направлениях по России и стоимости путевок, принятых мерах для поддержки и развития внутреннего туризма, изменениях географии полетов в связи с политической ситуацией, а также о росте интереса туристов к северу Свердловской области расскажут президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев и член правления Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова. Таможенники отмечают снижение внешнеторгового оборота в Уральском федеральном округе: как изменились направления экспорта и импорта? Какова внешнеторговая активность уральских предпринимателей? Какие случаи контрабанды выявлены таможенниками Уральского региона в 2023 году? Как изменился объем незаконной торговли? Что из подделок чаще всего везут на Урал?На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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