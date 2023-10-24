24 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

24 октября, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрят законопроект об освобождении от уплаты транспортного налога участников СВО и другие вопросы.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят вопросы об исполнении бюджета города в первом полугодии 2023 года, о присвоении звания «Почетный гражданин» и другие.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная показу спектакля «Моня Цацкес – знаменосец» Московского театра «Шалом» в Екатеринбурге, который завершит программу VIII Фестиваля современной еврейской культуры. Об идее создания и работе над спектаклем, художественных и технических решениях постановки, итогах Фестиваля современной еврейской культуры в Екатеринбурге, реализации форума-лаборатории «Новый еврейский театр» и планах на следующий год расскажут актер, режиссер, художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Олег Липовецкий, директор межрегионального благотворительного общественного фонда «Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» Ирина Гуткина и главный режиссер Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антон Бутаков.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с «черными кредиторами» и другими нелегальными участниками финансового рынка в Свердловской области. О ситуации с нелегальными финансовыми организациями в Свердловской области, межведомственной работе по контролю за этой сферой, распространении рекламы платных информационных услуг под видом рекламы финансовых услуг, предоставлении потребительских займов под видом лизинга, а также о том, как не попасться на уловки мошенников, расскажут заместитель руководителя Свердловского УФАС России Сергей Волков и эксперт управления противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Анастасия Шапель.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту всероссийского образовательного интенсива в Екатеринбурге для специалистов по воспитательной работе организаций СПО. Об организации обучающего интенсива, программе, количестве участников и этапах отбора специалистов, необходимости формирования концепции профессионального воспитания в системе СПО, а также о том, как работодатели могут включиться в воспитательную работу колледжей, расскажут директор Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлев, президент Южного федерального университета Марина Боровская, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России, советник министра просвещения РФ, член Общественной палаты РФ, президент фонда «Хрустальный очаг» Наталия Золотарева и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»