25 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

25 октября, среда

В 08:50 состоится брифинг заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова, который расскажет о строительстве улично-дорожной сети вокруг Ледовой арены, которая обеспечит необходимую пропускную способность в условиях насыщенной городской застройки (сбор на ул. Народной Воли, 65).

В 12:00 исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и президент Уральской ТПП Андрей Беседин откроют выставку современных технологий, оборудования и спецтехники для горнодобывающей промышленности «Рудник. Урал». Выставка будет действовать с 25 по 27 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля уральского кино «Ойка» в Екатеринбурге. О программе фестиваля, нововведениях этого года, участниках и членах жюри, количестве заявок, отборе работ, а также об итогах анимационного кинокампуса расскажут создатель и организатор фестиваля «Ойка» Артем Белоусов, линейный продюсер фестиваля Александра Долгошеина и куратор кинопрограммы фестиваля Егор Бобыкин. Открытие фестиваля состоится 2 ноября.

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