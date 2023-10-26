26 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

26 октября, четверг

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная образовательному проекту «Филармонический урок» в Екатеринбурге. О задачах проекта, первых результатах, программе этого года, популярности интерактивных форматов среди школьников, а также о важности приобщения детей к классической музыке расскажут начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко, руководитель проекта «Филармонический урок» и «Открытая филармония» Александра Шакирьянова и заместитель директора Свердловской государственной академической филармонии по реализации национальных проектов и просветительской деятельности Андрей Чувашов.

С 26 по 28 октября в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2А) пройдет международная выставка открытых продаж профессиональной и масс-маркет косметики, инструментов и оборудования Beauty Expo Ural. В рамках выставки пройдут открытый чемпионат Екатеринбурга по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-арту, чемпионат среди профильных учебных заведений на кубок Престижа профессии, мастер-классы и деловые конференции. В 11:00 в торжественном открытии выставки примет участие министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

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