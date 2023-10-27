27 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

27 октября, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного конкурса пианистов имени М.В. Андрианова в Екатеринбурге. О целях, зачах и особенностях проведения конкурса, поддержке одаренных детей и молодежи в системе художественного образования региона, а также о роли личности М.В. Андрианова в формировании и развитии фортепианной школы на Урале расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования, организатор конкурса Наталья Клещева и председатель жюри конкурса, заслуженная артистка России, доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Екатерина Мечетина.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации туристского потенциала Свердловской области в рамках роуд-шоу по городам Большого Урала. О формате и задачах тура, городах и сроках проведения, презентации проектов Свердловской области, а также о планах на зимний туристический сезон в регионе расскажет директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. Роуд-шоу пройдет в Перми, Уфе, Тюмени и Челябинске с 10 по 28 ноября.

В 14:00 на аллее Свердловского областного педагогического колледжа (ул. Юмашева, 20) состоится открытие скульптурной композиции «Первый учитель». Автор монумента – член Союза художников России Игорь Яворский.

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