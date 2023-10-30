30 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

30 октября, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к Всероссийской акции «Ночь искусств» в Свердловской области. О программе «Ночи искусств», количестве участников и площадках, инклюзивном направлении акции расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, генеральный директор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов и заместитель генерального директора по стратегическому планированию и проектной деятельности Свердловского государственного областного Дворца народного творчества Ирина Сторожук. «Ночь искусств» пройдет в Свердловской области 4 ноября.

В 11:00 на железнодорожном вокзале Екатеринбург-Пассажирский (I путь) состоится открытие прибывшей в Екатеринбург выставки передвижного музея «Поезд Победы». Это уникальная иммерсивная инсталляция, размещенная в составе поезда из семи вагонов. Рассказ, который звучит в аудиогиде выставки, ведется от лица машинистки Лидии – участницы Великой Отечественной войны, героиню озвучила заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева.

В 14:30 состоится мероприятие для журналистов, посвященное 50-летию органа Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38А). Ожидается участие первого заместителя министра культуры Свердловской области Юлии Прытковой, первого заместителя директора Свердловской филармонии Рустема Хасанова. Участники встречи обсудят юбилейный органный сезон и посвященные ему праздничные мероприятия, открытие органных концертных залов в области, новый формат концертов сезона – дуэли и их участники и предстоящий XIII музыкальный фестиваль музыки И.С. Баха Bach-fest.

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