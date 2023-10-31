31 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

31 октября, вторник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная планам парка Маяковского на зимний сезон. О культурно-развлекательной программе на ближайшие месяцы, открытии Снежного парка, информации о работе новых локаций, планах на зимний сезон, а также об итогах работы парка Маяковского в 2023 году расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков и директор парка Маяковского Павел Зубакин.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 13:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:25 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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