1 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

1 ноября, среда

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы Екатеринбурга Андрея Корюкова, посвященного подготовке бюджета города на 2024 год. Спикер расскажет об основных параметрах главного финансового документа на следующий год, даст оценку его доходной и расходной части, а также напомнит процедуру согласования и утверждения бюджета города.

В 10:00 в Доме учителя (ул. Антона Валека, 8) начнется выездное заседание постоянной комиссии гордумы Екатеринбурга по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 10:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 7А) начнется рассмотрение уголовного дела об убийстве двухлетнего ребенка. На скамье подсудимых – 25-летний уроженец Березовского Роман Большаков. Судья Андрей Минеев.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника департамента экономики администрации города Алексея Прядеина, посвященного подготовке всероссийского форума стратегического планирования «Города России». Спикер подробно расскажет обо основных мероприятиях форума, подтвердивших свое участие делегациях российских городов и экспертах, которые приедут на мероприятие.

В 11:00 в главном офисе группы «Синара» в Екатеринбурге (ул. Розы Люксембург, 51, подъезд № 1, конференц-зал) состоится презентация проекта нового здания Института радиоэлектроники и информационных технологий, которое будет построено в кампусе Уральского федерального университета. Представители «Синара-Девелопмент», архитектурного бюро, Уральского федерального университета расскажут об особенностях архитектурной концепции и планировочной структуры объекта.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Неделе уральского кино. О роли регионального кино для развития российского кинематографа, программе Недели уральского кино, в которую вошли игровые, анимационные, документальные фильмы, расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, председатель Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Владимир Макеранец, руководитель проекта «Неделя уральского кино», ответственный секретарь Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков и режиссер, продюсер кинокомпании «29 февраля» Алексей Федорченко. Неделя уральского кино в Екатеринбурге пройдет с 8 по 12 ноября.

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