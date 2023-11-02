2 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

2 ноября, четверг

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная сотрудничеству Свердловской области и Пермского края в целях развития внутреннего туризма. Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина и участник Детского совета по туризму Пермского края Матвей Рыжов расскажут о перспективных направлениях сотрудничества в сфере туризма между регионами, презентуют проект «Дети едут к детям», представят планы по развитию туристической инфраструктуры.

В 10:00 во Дворце игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3) стартует этап Кубка Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены, представляющие сборные команды военных округов ВС РФ, военно-учебных заведений Министерства обороны России. Всего будет разыграно семь комплектов медалей. С 10:00 до 17:00 пройдут предварительные поединки, в 13:00 – торжественная церемония открытия.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится подписание соглашения о запуске новой программы финансовой поддержки малого бизнеса между Свердловским отделением Сбербанка и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев подпишут соглашение о сотрудничестве, расскажут о преимуществах новой программы «Оптимум» для предпринимателей, озвучат информацию о востребованности финансовой поддержки малого бизнеса в регионе в 2023 году, а также ответят на вопросы журналистов.

В 18:30 в Свердловском академическом театре драмы состоится генеральный прогон премьерного спектакля «Любой ценой…» по пьесе Теренса Рэттигана «Мальчик Уинслоу». Пьеса впервые переведена на русский язык, перевод выполнен силами театра.

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