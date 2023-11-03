3 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

3 ноября, пятница

В 09:00 в техникуме индустрии питания и услуг «Кулинар» (ул. Мамина Сибиряка, 16) начнется областной фестиваль, посвященный Международному дню повара и Дню народного единства. В программе: 09:00 – седьмой областной конкурс кулинаров по рабочему (корпоративному) питанию «Достойному труду − достойное качество питания»; 09:30 – акция «Марш белого кителя» и торжественное открытие фестиваля; 10:30 – конкурс национальных столов «Национальный калейдоскоп»; 14:00 – торжественное награждение победителей и участников фестиваля.

В 10:00 начнется регистрация участников Большого этнографического диктанта – 2023 на главной площадке акции в Екатеринбургской городской думе(пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527). Участие в акции примут депутаты, представители исполнительных органов государственной власти Свердловской области, общественных и религиозных организаций. В программе: 10:30 – выступление Ансамбля песни и пляски Уральского округа Росгвардии; 10:45 – пресс-подход председателя думы Анны Гурарий, участников акции; 11:00 – открытие площадки.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам сезона дорожных работ в Свердловской области в 2023 году. Об основных показателях завершившегося сезона дорожных работ в Екатеринбурге и Свердловской области, реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», статистике аварийности и мерах для повышения безопасности дорожного движения расскажут министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов и заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник Денис Колясников.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная 30-летию Уральской школы драматургии и конкурсным показам спектаклей на сцене Учебного театра Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ). Об истории Уральской школы драматургии, запланированных мероприятиях в честь юбилея, а также о проведении конкурсных показов спектаклей в ЕГТИ расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, ректор ЕГТИ Анна Глуханюк, драматург, директор и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда, драматург, заведующий кафедрой истории искусств ЕГТИ Олег Богаев и драматург, выпускник ЕГТИ Роман Козырчиков.

В 14:15 на базе ТЦМК в Екатеринбурге (ул. Малопрудная, 6) состоится открытие скульптурной группы «Людям, посвятившим себя Медицине катастроф и санитарной авиации». Ожидается, что участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23, 2 подъезд, конференц-зал) стартует XV всероссийский съезд ассоциации молодежных правительств, в котором примет участие инициативная молодежь из 40 регионов страны. Ожидается, что участие в открытии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Форум продлится 4 дня.

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