7 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

7 ноября, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится заседание комитета по социальной политике. Депутаты дадут заключение на проект бюджета-2024.

В 11:00 в Доме журналистов состоится встреча главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева с представителями общественности и СМИ. Речь пойдет о планах по реализации социальных проектов, развитию туризма, созданию современного научного пространства, развитию нижнетагильской агломерации, решению экологических проблем. Это будет первая из серии встреч с вновь избранными или переизбранными главами муниципалитетов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с качеством продовольственных и непродовольственных товаров в Екатеринбурге и Свердловской области. О ситуации с качеством продукции в разных секторах потребительского рынка в регионе, выявленных нарушениях при проверках продовольственных и непродовольственных товаров, жалобах жителей на качество финансовых и медицинских услуг, а также о значении и требованиях ГОСТ расскажут начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова, директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева и руководитель службы по качеству ФБУ «Уралтест» Наталья Мысик. Всемирный день качества отмечается 10 ноября.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится круглый стол, посвященный цифровой трансформации сельского хозяйства на Урале. Об основных драйверах развития АПК на Урале за счет цифровизации, существующих барьерах в части внедрения «умных» технологий в сельском хозяйстве, а также продуктах, помогающих диджитализировать агрокомплексы и фермерские хозяйства, расскажут генеральный директор ООО «Племенной завод «Махалов» (Курганская область) Диана Вандровская, руководитель ООО «КХ Барабинское» (Курганская область) Федор Ярославцев, директор ООО «Агрофирма «Ирбитская» (Свердловская область) Ильдар Суфияров, главный бухгалтер ООО «Агрофирма «Ирбитская» Ольга Орлова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова.

В 12:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в отправке пятой партии гуманитарного груза, собранного волонтерским центром «Мы рядом» для бойцов-уральцев, принимающих участие в специальной военной операции. Выезд колонны произойдет от территории храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского (Чусовской тракт, 4 км). Микроавтобус для журналистов отправится от здания администрации города (пр. Ленина, 24а) в 11:00.

В 12:30 в технопарке «Университетский» (ул. Конструкторов, 5) состоится открытие опытного производства косметических средств для домашних животных уральской компании Groom. В мероприятии примут участие министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, представители министерства промышленности и науки и Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.

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