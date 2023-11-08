8 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

8 ноября, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную борьбе с оборотом фальшивых купюр в Свердловской области. Эксперты отмечают снижение количества поддельных купюр в Свердловской области: какие методы помогают бороться с фальшивомонетчиками? Банкноты какого номинала подделывают чаще всего? Как обезопасить себя от фальшивых денежных купюр? На эти и другие вопросы ответят: Максим Артемьев, заместитель начальника Уральского ГУ Банка России; Наталья Завьялова, эксперт по исследованию денежных знаков Уральского ГУ Банка России; Ольга Вилисова, начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса». На пресс-конференции эксперт Банка России покажет реальную проверку купюры с помощью специального оборудования.

В 11:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

С 12:00 до 13:30 в Екатеринбурге (ул. 8 Марта, 8д, ТЦ «Мытный двор) пройдет открытие Волонтерского центра Алексея Вихарева. В программе: торжественное разрезание ленточки, видео- и фотозоны, арт-локация с экоинициативой.

В 16:00 (ориентировочно) состоится онлайн-брифинг министра финансов Свердловской области Александра Старкова, посвященный второму этапу формирования бюджета региона на 2024 год и плановый период. Проект бюджета Свердловской области одобрен на заседании кабинета министров, в ближайшее время документ будет представлен депутатам и экспертному сообществу. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»