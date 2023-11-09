9 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

9 ноября, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области состоится заседание комитета по бюджету. Будет рассмотрен в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области состоится заседание комитета по жилищной политике и развитию инфраструктуры, где будет дано заключение на проект бюджета-2024.

В 13:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга председателя комитета по товарному рынку администрации города Максима Чаплыгина, посвященного окончанию осеннего ярмарочного сезона. Спикер подведет итоги ярмарок на площади 1905 года, которые проходили с сентября по ноябрь, расскажет, как изменилось количество предпринимателей, участвующих в них и ассортимент представленной продукции, а также поделится планами на новый ярмарочный сезон.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание общественной палаты города. В повестке – обсуждение прогноза социально-экономического развития города на 2024 год, вопросов профилактики подростковой преступности и патриотического воспитания молодежи.

В 14:00 в Доме Севастьянова состоится Всероссийская конференция «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Свердловская область». Планируется, что участие в мероприятии примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководители правоохранительных органов, деловых и общественных объединений Свердловской области, адвокатского и научного сообществ региона. Модератором встречи выступит генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко. В ходе конференции планируется обсудить актуальные для бизнес-сообщества вопросы, в том числе меры государственной поддержки предпринимательства в Свердловской области.

В 14:00 в здании Уральского государственного педагогического университета (пр. Космонавтов, 26) состоится открытие проекта, посвященного 100-летию образования Уральской области. В рамках мероприятия запланирована межрегиональная выставка архивных документов «Мы наш, мы новый мир построим...», отражающая историю становления государственных органов советской власти в период с 1917 по 1934 годы, будут представлены фотографии и документы партийных органов, ВЧК-ОГПУ, прокуратуры, юстиции, судов, органов милиции, военкоматов. Документы для выставки предоставлены двенадцатью архивными учреждениями из Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Пермского края, Республики Удмуртия и Ямало-Ненецкого автономного округа. Ожидается участие советника вице-губернатора Свердловской области, кандидата исторических наук Александра Рыжкова, профессора кафедры истории России УГИ УрФУ Константина Бугрова, директора Центра документации общественных организаций Свердловской области Алексея Гагарина.

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