10 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

10 ноября, пятница

В 10:00 на территории логопарка «Кольцовский» (строение 4) состоится передача 15 школьных автобусов и 20 автомобилей скорой помощи муниципалитетам Свердловской области. Журналисты могут дополнительно снять работу одного из новых уже введенных в рейс автобусов в Верхней Пышме. В 12:20 и в 13:30 автобус забирает учеников из школы поселка Кедровое по адресу: ул. Школьников, 4/1.

В 13:00 в городской больнице Каменска-Уральского (ул. Каменская, 47) министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов откроет отделение гериатрии для оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет для сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Для гостей запланирован осмотр отделения, по его итогам состоится пресс-подход.

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