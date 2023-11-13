13 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

13 ноября, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция председателя регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Юрия Яночкина, посвященная итогам 9 месяцев работы в 2023 году и дальнейшим планам организации. Юрий Яночкин также расскажет о подготовке специалистов по военно-учетным специальностям, планах по оптимизации спортивно-технических школ, программе праздничных мероприятий в честь 95-летия регионального отделения.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации свердловских проектов-победителей Всероссийского конкурса «Проф-IT» в номинации «Народное признание». О значимости представленных проектов-победителей, их реализации и масштабировании расскажут министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, заместитель министра социальной политики Свердловской области Наталья Трембицкая и заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

В 13:40 на площадке креативного кластера «Домна» (ул. Вайнера, 16) с пресс-подхода главы Екатеринбурга Алексея Орлова и директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева начнется очередное мероприятие из цикла «Екатеринбург международный». Оно будет посвящено развитию отношений с Индией и странами Юго-Восточной Азии.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»