14 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

14 ноября, вторник

В 08:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, главный зал) состоится церемония открытия Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек» и III Кубка по рационализации и производительности. В 08:45 – пресс-подход (у выхода из концертного зала) с участием заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, генерального директора Агентства развития профессий и навыков, директора дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберта Уразова, помощника полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгения Гурария. В 09:00 – обход соревновательной площадки (вход в павильон № 1 МВЦ «Екатеринбург-Экспо»).

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты подведут итоги весенне-летнего пожароопасного периода, а также обсудят проведение опросов горожан, касающихся поддержки инициативных проектов в сфере культуры и спорта.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается под эгидой ООН 14 ноября. О статистике заболеваемости диабетом среди детей и взрослых в Свердловской и Челябинской областях, продолжительности жизни пациентов, профилактике и ранней диагностике, доступности препаратов, а также о практике создания отдельных групп и классов в детсадах и школах Челябинска для детей, страдающих сахарным диабетом, расскажут главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава России по УрФО, заведующий областным центром детской эндокринологии ОДКБ Екатеринбурга, д.м.н. Алексей Кияев, главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Свердловской области, заведующая эндокринологическим отделением СОКБ № 1, к.м.н. Татьяна Грачева, главный врач детской городской поликлиники № 8 им. А. Невского (Челябинск) Антон Рыжий и директор благотворительного фонда «Бирюзовый» (Челябинск) Кирилл Чиглинцев.

В 13:30 в культурно-досуговом центре «Дружба» (ул. Академика Бардина, 21б) состоится торжественное объявление и награждение победителей областного конкурса «Семья года». Ожидается участие первого заместителя министра социальной политики Евгения Шаповалова. Гости и участники мероприятия – представители органов государственной власти, общественных организаций, победители прошлых лет, всего более 300 человек.

В 14:00 в Свердловской государственной филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38а) начнется пресс-подход в преддверии презентации проекта «Филармонические уроки» на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, которая состоится 16 ноября. Ожидается участие директора филармонии Александра Колотурского и руководителя проекта Александры Шакирьяновой. После пресс-подхода пройдет интерактивный концерт для учеников 8-х классов. На сцене – Уральский академический филармонический оркестр и артистка «Коляда-театра» Дарья Квасова (ведущая, художественное слово).

В 16:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в открытии центра художественного и хорового творчества «Арена детства» (ул. 8 Марта, 25, Дом Рязанова). У объекта культурного наследия регионального значения отреставрированы фасад и цоколь здания, заменены кровля, окна и двери, проведена перепланировка, восстановлены лепнина на потолках, мраморная лестница и подоконники.

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