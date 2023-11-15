15 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

15 ноября, среда

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную увеличению количества штрафов, выписанных автомобилистам, в Свердловской области. Свердловская ГИБДД фиксирует рост количества штрафов, выписанных автомобилистам: связано ли это с усилением контроля на дорогах? Какова задолженность автовладельцев? Какие нарушения ПДД чаще всего фиксируют системы фотовидеофиксации? На эти и другие вопросы ответят: Наира Гевондян, начальник отдела организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области; Дмитрий Кузнецов, заместитель начальника Управления Госавтоинспекциии ГУ МВД России по Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации в сфере самозанятости в Свердловской области. О количестве и динамике численности самозанятых граждан в регионе, возможностях, ограничениях и преимуществах специального налогового режима, сферах деятельности, где свердловчане чаще всего оформляют самозанятость, а также о мерах поддержки расскажут министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев и начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина.

В 11:00 в областной детской клинической больнице (ул. С. Дерябиной, 32, корпус 4) состоится презентация отделения детской эндокринологии после капитального ремонта. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с диабетом. В открытии примут участие представители правительства Свердловской области, уполномоченного по правам ребенка, детские специалисты-эндокринологи.

В 12:00 в «Точке кипения» (ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж)заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин откроет семинар-совещание «Льготы. Финансирование. Меры поддержки бизнеса». Инструменты и эффективность господдержки с бизнес-сообществам обсудят: министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, директор ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин, генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра и другие.

В 12:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет участковый пункт полиции в Академическом районе (ул. Академика Парина, 37а). Помещение площадью 53,9 квадратных метра приобретено муниципалитетом и будет передано органам правопорядка в безвозмездное пользование.

В 12:45 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится автобус для участников пресс-тура на Уральский завод химического машиностроения, где продемонстрируют капсулу времени (ее наполнение и герметизацию), торжественная церемония закладки которой состоится в исторический день рождения города 18 ноября. Ожидается участие представителей городских и областных властей.

В 13:00 на перекрестке ул. Вильгельма де Геннина и пр. Академика Сахарова состоится торжественная церемония старта строительства комплекса судебных зданий. Планируется, что участие в мероприятии примет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы Павел Крашенинников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению международного научно-образовательного форума «Современный учитель – взгляд в будущее» и церемонии награждения лучших педагогических династий в Екатеринбурге. О высшем педагогическом образовании на Урале, программе международного форума и награждении педагогических династий расскажут вице-президент по издательской деятельности группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, проректор Академии Минпросвещения России Ольга Суханова и ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова.

В 15:00 в большом зале заседаний комиссий Екатеринбургской городской думы (к. 422) состоится Совместное заседание комиссии по развитию современной экономики города и комиссии по развитию комфортной городской среды, экологии и благоустройству. На повестке вопрос о развитии нестационарной торговли в Екатеринбурге. Докладчики: Дмитрий Чукреев – член общественной палаты; Елена Потапкина – начальник Центрального Екатеринбургского отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области; Максим Чаплыгин – начальник департамента потребительского рынка и услуг администрации города; Елена Артюх – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области.

В 18:00 в ТЮЗе начнется генеральная репетиция первого спектакля 94-го сезона «Старик Хоттабыч» (ул. Карла Либкнехта, 48, большой зал). Продолжительность – 1 час 50 минут. Создатели спектакля: петербургский режиссер Иван Пачин и художник-постановщик Ольга Галицкая, лауреат «Золотой маски».

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