16 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

16 ноября, четверг

В 10:30 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную итогам пожароопасного сезона в УрФО. Количество лесных пожаров в УрФО в текущем году увеличилось на четверть в сравнении с предыдущим сезоном: какие территории пострадали от пожаров больше всего? Какой ущерб нанесен лесному фонду? Как усилятся меры по предупреждению лесных пожаров? На эти и другие вопросы ответят: Олег Сандаков, начальник Департамента лесного хозяйства по УрФО; Илья Секерин, и.о. директора Уральской базы авиационной охраны лесов; Валерий Казаков, заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области (по государственной противопожарной службе). Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению библиотечно-книжного форума «Библионнале на Урале» в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского с 16 по 18 ноября. О программе мероприятий, площадках, приглашенных гостях, популяризации чтения расскажут заместитель директора по социокультурной деятельности Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Елена Гармс, историк, писатель, литературный критик Сергей Беляков, писатель Илья Бояшов, писатель, сценарист, историк Леонид Юзефович, член Русского географического общества Алексей Слепухин, филолог, исследователь и популяризатор книжной культуры Юлия Щербинина.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Екатерининских дней в 2023 году с 18 ноября по 7 декабря. О главных событиях Екатерининских дней, премьере моноспектакля, детско-юношеском фестивале, новых арт-объектах, а также о значении и традициях празднования Дня святой Екатерины на Урале расскажут председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей Андрей Щукин, руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова, продюсер, телеведущий, режиссер моноспектакля «Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем» Владимир Глазунов, депутат гордумы, представитель инициативной группы «Екатерининское общество» Тимофей Жуков и заведующая музеем святой Царской семьи культурно-просветительского центра «Царский» Татьяна Романюк.

В 16:00 на площадке Свердловской областной библиотеки им. Белинского (ул. Белинского, 15) стартует всероссийский библиотечно-книжный форум «Библионнале». Ожидается участие заместителя министра культуры Свердловской области Романа Дорохина. В программе – подведение итогов всероссийского конкурса для библиотекарей «Край библиотечных возможностей», посвященного работе с историей территории и ее героями и демонстрации опыта, накопленного библиотеками в этой области; презентация журнала «По Уралу», концерт фолк-ансамбля старинных инструментов RusTradEns и фольклорного ансамбля «Звонцы».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»