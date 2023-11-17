17 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

17 ноября, пятница

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению мероприятия «Время карьеры» в Екатеринбурге. О программе и особенностях проекта этого года, количестве участников, компаниях-работодателях, мастер-классах и стажировках расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, первый проректор УрФУ Сергей Кортов, заместитель проректора по информационной политике по работе с партнерами УрФУ Ойбек Партов и HR-директор «СКБ Контур» Александра Батина.

В 11:00 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) состоится встреча предпринимателей Свердловской области с генеральным директором корпорации МСП Александром Исаевичем и заместителем губернатора Свердловской области Дмитрием Иониным. В мероприятии также примут участие министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес») Валерий Пиличев, представители системообразующих банков Свердловской области. Участники обсудят финансовые меры поддержки бизнеса, возможность получения кредитов под поручительство при недостаточных залогах, программу льготного лизинга оборудования для предпринимателей, а также поиск партнеров и новых рынков сбыта.

В 11:00 в областном перинатальном центре областной детской клинической больницы (ул. Серафимы Дерябиной, 32) состоится встреча бывших пациентов, родившихся недоношенными и получивших лечение в отделениях ОДКБ, со специалистами, которые их выхаживали. Мероприятие приурочено к Международному дню недоношенного ребенка. В рамках праздника пройдет театральное представление, встреча детей с врачами и медсестрами.

В 12:30 на площадке культурно-выставочного комплекса «Синара-центр» состоится торжественный прием в честь исторического дня рождения Екатеринбурга. В ходе церемонии глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручит атрибуты награды «Почетный гражданин города Екатеринбурга», знак «За заслуги перед городом Екатеринбургом», медаль «300 лет со дня основания города Екатеринбурга». Также состоится вручение премий имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина.

В 13:00 в новом кампусе УрФУ состоится пресс-конференция по итогам главного пленарного заседания международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен». Спикеры пресс-конференции: ректор УрФУ Виктор Кокшаров; директор Института экономики и управления УрФУ, директор аналитического центра «Эксперт» Дмитрий Толмачев; председатель совета директоров АО «ПФ «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов; главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач; вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей по экономической политике и конкурентоспособности Мария Глухова; профессор МГУ Наталья Зубаревич. Участники подведут итоги главной пленарной сессии, расскажут о рисках и возможностях трансформации мировой экономической системы, ответят на вопросы журналистов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»