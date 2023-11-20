20 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

20 ноября, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная защите имущественных прав несовершеннолетних детей в Свердловской области. 20 ноября в России отмечается День правовой помощи детям. Об особенностях регистрации сделок с недвижимостью с участием ребенка, деятельности органов опеки и попечительства в вопросах распоряжения имуществом, а также о межведомственном взаимодействии с целью защиты прав несовершеннолетних расскажут вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области Наталья Сидоркина, начальник отдела организации и контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства социальной политики Свердловской области Ирина Маевская и начальник отдела государственной регистрации недвижимости № 1 Управления Росреестра по Свердловской области Елена Ялунина.

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