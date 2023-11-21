21 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

21 ноября, вторник

В 10:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 7А) состоится оглашение приговора по уголовному делу об убийстве 2-летней девочки. На скамье подсудимых – 25-летний уроженец Березовского Роман Большаков. Гособвинение в прениях просило назначить Большакову наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная запуску обратного отсчета 100 дней, оставшихся до начала Всемирного фестиваля молодежи. О мероприятиях, приуроченных к церемонии запуска обратного отсчета, количестве поданных заявок на Всемирный фестиваль молодежи от Свердловской области и участии волонтеров и делегатов расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, проректор УрФУ по воспитательной работе Дмитрий Лоевский и организатор мероприятия «100 дней до Всемирного фестиваля молодежи» Анастасия Веревкина.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по безопасности жизнедеятельности населения. В 12:00 в отделе полиции № 7 (ул. Карла Маркса, 43) начнется заседание, на котором депутаты обсудят организацию работы участковых уполномоченных.

В 12:00 состоится презентация тактильных станций и маршрута для незрячих в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11). Ожидается участие в мероприятии министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. Будут представлены тактильные модели таких экспонатов, как «Поклонение младенцу» итальянского художника круга Себастьяно Майнарди, «Женский портрет» Хендрика Корнелиса ван дер Влита, «Голова старухи» Бальтазара Деннера, «Прачка» Паскуале Челомми и «Лунная ночь на море» Франсуа Антуана Леона Флёри.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству

и землепользованию.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится круглый стол, посвященный Всемирному дню телевидения. О развитии цифрового телевещания на Урале, первых результатах пилотного проекта по внедрению ОТТ-платформы для просмотра муниципальных каналов в Свердловской области, обеспечении кибербезопасности теле- и радиосигнала, а также об использовании искусственного интеллекта в создании телевизионного контента расскажут директор Свердловского филиала РТРС Наталия Саженова, главный инженер филиала Свердловского филиала РТРС Сергей Камалетдинов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова, заместитель директора ГТРК «Урал» Кристина Свет-Яковлева, программный директор телеканала ОТВ (Челябинск) Марина Тимофеева, руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал, директор медийного агентства AMG, член совета Гильдии маркетологов Сергей Балакирев.

В 13:40 в «Домне» (ул. Вайнера, 16) состоится открытие первого на Урале мультикреативного фестиваля «Креативный Екатеринбург». Программа фестиваля включает в себя образовательные и дискуссионные события с участием топовых экспертов. Хедлайнер – автор самого известного пособия для копирайтеров «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. В фестивале примут участие порядка 1000 слушателей – предпринимателей креативных индустрий, представителей креативных команд, специалистов сферы продвижения, авторов, работающих в разных жанрах (визуальные искусства, музыка, литература, медиа, мода, дизайн, digital и IT). 13:45 – 14:00 – пресс-подход с участием представителя администрации Екатеринбурга и директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева. 14:00 – официальное открытие фестиваля. 14:10-17:00 – начало основной программы; авторский тренинг Максима Ильяхова. Организаторы: администрация Екатеринбурга, Екатеринбургский центр развития предпринимательства и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

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