22 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

22 ноября, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям зимнего туристического сезона. Свердловские туристы активно бронируют зарубежные и внутрироссийские туры: какие новые направления выбирают для зимнего отдыха? Что предлагает российским путешественникам Турецкая Республика Северного Кипра на Новый год? На эти и другие вопросы ответят: Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии; Олег Аксельрод, вице-президент Уральской ассоциации туризма; Али Васфи Коральп, советник правительства Турецкой Республики Северного Кипра; Элли Брезван, глава холдинга NCG Trade & Consulting; Виктория Замятина, руководитель представительства Уральской ассоциации туризма в Аланье (Турция). Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная причинам и последствиям аномально теплой осени на Урале. О причинах и последствиях теплой осени на Урале 2023 года, прогнозе погоды на зиму, влиянии повышенных плюсовых температур на сельское хозяйство и будущую урожайность, а также о том, как уральские аграрии приспосабливаются к природным аномалиям, расскажут главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко, начальник отдела агрометеорологии Уральского УГМС Людмила Саваринюк, ведущий научный сотрудник лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук Рашит Хантемиров и заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится совместное заседание комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и комиссии по бюджету и экономической политике.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

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