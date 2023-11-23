23 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

23 ноября, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание комиссии по бюджету и экономической политике и комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание комиссии по бюджету и экономической политике.

В 15:00 в «Домне» (ул. Вайнера, 16) пройдет презентация и награждение победителей конкурса креативных проектов в рамках фестиваля «Креативный Екатеринбург». После награждения, ориентировочно в 16:05, состоится пресс-подход главы Екатеринбурга Алексея Орлова и директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева.

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