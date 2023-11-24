24 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

24 ноября, пятница

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) состоится заседание временной согласительной комиссии по вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов VIII межрегионального налогового онлайн-форума, который проходил с 20 по 24 ноября. Председатель оргкомитета VIII межрегионального налогового форума Ирина Мамина, заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Хан и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Светлана Окулова подведут основные итоги форума, расскажут об актуальных темах обсуждения, в том числе о принятых и планируемых изменениях в сфере налогообложения, а также поделятся планами на следующий год.

В 15:00 на стадионе «Юность» (ул. Куйбышева, 32а) состоится открытая показательная тренировка конькобежцев. По окончании 15-минутного заезда директор спортивного комплекса «Юность» Александр Евдокимов ответит на вопросы журналистов.

В 16:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) откроется выставка монет, посвященных Свердловской области: ее городам, людям и символам. В открытии примут участие руководитель Уральского Главного управления Банка России Марина Мясникова и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Гости выставки смогут увидеть монету номиналом 1 рубль, посвященную маршалу Георгию Жукову, рублевую монету в честь изобретателя радио уральца Александра Попова и серебряную трехрублевую монету, посвященную 300-летию Екатеринбурга.

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