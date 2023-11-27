27 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

27 ноября, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности на водных объектах Свердловской области в зимний период. О статистике и причинах несчастных случаев, зарегистрированных на водоемах Свердловской области к началу зимнего периода, основных правилах безопасности на льду, а также об особенностях формирования ледостава расскажут начальник центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков и начальник отдела гидрологических прогнозов Уральского УГМС Неля Мирошникова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XI Международного фестиваля современного танца «На грани». О количестве городов – участников проекта, площадках фестиваля в Екатеринбурге, а также о премьерных показах работ мастеров современного танца расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, арт-директор международного фестиваля современного танца «На грани» Лариса Барыкина и художественный руководитель Челябинского театра современного танца Ольга Пона. XI международный фестиваль «На грани» пройдет с 25 ноября по 2 декабря.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную оплате имущественных налогов в Свердловской области. Первого декабря истекает срок оплаты физическими лицами имущественных налогов за 2022 год: какие изменения произошли в новом налоговом периоде? Сколько поступлений пришло в региональный бюджет Свердловской области? Какова задолженность свердловчан по имущественным налогам? На эти и другие вопросы ответят: Павел Ваняшин, начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области; Виктор Лузин, начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Свердловской области; Наира Гевондян, начальник отдела организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 16:00 на площадке центра искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8, 2 этаж, зал № 3) под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова состоится очередное заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных). Участники встречи заслушают доклады:

– о генплане Екатеринбурга до 2045 года и реализации проекта по благоустройству набережных Исети «От ВИЗа до НИЗа»;

– о проекте создания первого на территории Свердловской области археологического музея под открытым небом «Истоки Исети»;

– «О ревитализации и редевелопменте культурного наследия. Опыт других городов и предложениях для Екатеринбурга».

В 16:00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина 24а, к. 400, актовый зал) состоятся общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Технология применения Многоуровневого технического программно-аппаратного комплекса производства продукции из отходов производства и потребления. С инициативой проведения обсуждений выступило ООО «Ведущая утилизирующая компания». Работы по оценке воздействия на окружающую среду выполнило ООО «Грани проектирования». Представители предприятий расскажут о планируемом производстве и ответят на вопросы участников обсуждений.

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