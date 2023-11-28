28 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

28 ноября, вторник

В 08:45 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 09:30 Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию защиты на приговор 85-летнему тренеру, которого в 2021 году обвинила в сексуальном домогательстве 10-летняя девочка

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. В числе прочих вопросов повестки – исполнение бюджета города за 9 месяцев 2023 года.

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнется «Альфа Конфа» для предпринимателей. Спикерами выступят режиссер, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании Илья Авербух (17:00); бизнес-тренер, общественный деятель, писатель Ирина Хакамада (14:00); владелец digital-агентства Nectarin и платформы для привлечения инвестиций в бизнес Boomstarter Евгений Гаврилин (11:00); эксперт по невербальной коммуникации, автор концепции «Кинетический интеллект» Михаил Дементьев (12:00) и другие. Мероприятие направлено на развитие мышления предпринимателя, поиски новых ресурсов, решений и нестандартных взглядов.

В 10:30 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится круглый стол, посвященный решению вопросов обеспечения кадров с помощью инструментов нацпроекта «Производительность труда». Участвуют: генеральный директор Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, старший руководитель проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Мария Тихомирова, руководитель проектов РЦК, тренер Салават Ахмадиев, представители предприятий – участников нацпроекта, Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная проведению первых всероссийских студенческих соревнований по кибербезопасности в Екатеринбурге. Об актуальности проведения мероприятий по кибербезопасности, количестве и географии участников соревнований, ходе и специфике киберучений, а также о трансформации образовательного процесса в IT-сфере на Урале расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков, генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов, руководитель направления кибербезопасности «СКБ Контур» Павел Зимарев и начальник сервисного центра «Информационная безопасность» Сбербанка в Екатеринбурге Виталий Суворов.

В 12:00 в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11) состоится пресс-конференция, посвященная открытию Дней Эрмитажа, которые пройдут в Екатеринбурге с 27 ноября по 3 декабря. В пресс-конференции примут участие: Михаил Пиотровский – генеральный директор Государственного Эрмитажа; Светлана Учайкина – министр культуры Свердловской области; Екатерина Сибирцева – заместитель главы Екатеринбурга; Александр Андреев – директор Фонда святой Екатерины; Никита Корытин – директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств. После пресс-конференции состоится пресс-показ выставок: «Екатерина I – наследница дел Петра Великого» (куратор Сергей Нилов, заведующий сектором «Зимний Дворец Петра I» отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа); выставка одного шедевра «Каспар Давид Фридрих. Исполиновы горы» (куратор Александра Коншакова, хранитель немецкой живописи XIX-ХХ века отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа).

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