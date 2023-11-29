29 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

29 ноября, среда

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике и земельным отношениям.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам первого года действия программы «Азбука здоровья» по профилактике избыточного веса у детей в Свердловской области. Об актуальности проблем ожирения у детей, промежуточных результатах проекта этого года, количестве участников и дальнейших планах реализации программы в регионе расскажут заместитель начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям областного министерства здравоохранения, главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова, главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков областного минздрава, руководитель проекта «Азбука здоровья» Елена Ануфриева и генеральный директор Центра семейной медицины Диляра Медведская.

В 15:30 на площадке компании «Гидронт» (Белоярский район, пос. Прохладный, ул. Индустриальная, стр. 11) состоится презентация результатов реализации приоритетного инвестиционного проекта, направленного на производство импортозамещающей гидравлической аппаратуры при помощи цифровых двойников. Ожидается, что в мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, генеральный директор – главный конструктор компании «Гидронт» Владимир Ежов, представители мининвеста, минпромнауки, Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, администрации Белоярского городского округа.

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