30 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

30 ноября, четверг

В 09:00 в Екатеринбурге («Azimut Сити Отель Аэропорт», ул. Бахчиванджи, 55а) начнет работу IV Уральский конгресс хирургов и эндоскопистов. Эксперты обсудят тему безопасности в хирургии и эндоскопии. Планируется участие в мероприятии президента Российского общества хирургов, академика РАН, профессора Алексея Шабунина, президента Российского общества эндоскопических хирургов Сергея Емельянова, главного внештатного хирурга и эндоскописта УрФО и Минздрава Свердловской области, профессора Михаила Прудкова. Завершится конгресс 2 декабря.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание комиссии по бюджету и экономической политике. Собравшиеся обсудят вопросы, касающиеся бюджета на 2024 год.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области состоится заседание комитета по жилищной политике.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная ходу капитального ремонта Екатеринбургского цирка и планам на 2024 год. О реконструкции здания, реализации гранта по оцифровке библиотеки цирка, организации временной площадки для представлений, а также о программе мероприятий во время новогодних каникул расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, директор Екатеринбургского государственного цирка Тамара Бортникова и заслуженный артист РФ Анатолий Сокол.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XXXII Международных Рождественских чтений в Екатеринбурге. О главных событиях и темах Рождественских чтений, молодежной программе, приглашенных гостях, а также о внедрении курса по православной культуре в школах Свердловской области расскажут первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей Андрей Щукин и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube