1 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

1 декабря, пятница

В 11:00 в технопарке «Университетский» (ул. Конструкторов, 5) пройдет Международный конкурс грумеров «Groom CUP-2023». Участники продемонстрируют свои навыки в номинациях «Азиатская стрижка», «Тримминг», «Скрытый груминг», «Объемная шерсть». В качестве моделей выступят шпицы, спаниели, цвергшнауцеры, бишоны-фризе, пудели, кошки и многие другие. Грумеры буду соревноваться и в категории «Креатив» – это одно из самых сложных направлений, где мастера нестандартно стригут и красят безопасной краской шерсть собак и кошек (вырисовывают на их теле необычные картинки и выстригают ножницами всевозможные формы, наносят на шерсть узоры, стразы и перья).

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту юбилейного Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» в Екатеринбурге. О географии и участниках фестиваля этого года, составе жюри и программе мероприятий юбилейной «Кинопробы» расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, президент фестиваля, председатель Свердловской организации Союза кинематографистов России Владимир Макеранец, директор международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», киновед Лилия Немченко, ведущий режиссер анимационных проектов «Смешарики», «Финник» Денис Чернов и российский кинопродюсер, педагог, основатель и руководитель кинокомпании Vita Aktiva Юлия Мишкинене.

В 13:20 в екатеринбургской гимназии № 70 (ул. Серова, 10) состоится пресс тур «Финансовая грамотность в школе», организованный совместно с Уральским ГУ Банка России. В пресс-подходе примут участие: Мария Архипова, консультант министерства образования и молодежной политики Свердловской области; Наталья Ковалева, начальник отдела финансовой грамотности Уральского ГУ Банка России; Екатерина Пономарева, начальник управления образования Ленинского района Екатеринбурга; Надежда Миногина, директор гимназии № 70. Сбор журналистов в 13:10 у школы.

В 17:30 в ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) состоится торжественная церемония закрытия Года педагога и наставника. Лучшим учителям Свердловской области вручат награды, присвоят почетные звания. Ожидается, что участие в церемонии примет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Для уральских педагогов выступит народная артистка РФ Лариса Долина.

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