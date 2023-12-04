4 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

4 декабря, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов проекта «Экосистема русского языка в Свердловской области». О задачах и актуальности социолингвистического исследования, проведенного в 2023 году в регионе, доле использования иностранных слов на вывесках и в наружной рекламе в городах Свердловской области, а также о проектах, направленных на сохранение русского языка как государственного, расскажут председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного, кандидат политических наук Алексей Боталов, и. о. начальника отдела общего образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Мария Архипова и эксперт АКАР Урал Александр Соловьев.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов межвузовского сбора гуманитарной помощи в Свердловской области для участников СВО. Об объемах гуманитарного груза и составе партии, участии вузов и работе волонтеров округа по оказанию помощи военнослужащим и их семьям расскажут заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов и координатор по экспертно-проектной работе Народного фронта в Свердловской области Анатолий Карманов.

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