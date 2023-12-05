5 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

5 декабря, вторник

В 10:00 Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят проекта бюджета на 2024 год во втором и третьем чтениях.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнутся первый IT-конгресс и выставка «Форум Будущего». В 10:30 состоится пресс-обход выставки вместе с заместителем губернатора Свердловской области Дмитрием Иониным. С 14:30 до 16:00 в зале 3.9 пройдет секция «Искусственный интеллект и его влияние на сервисы для жителей УрФО». Участники: Евгений Гурарий, помощник полпреда президента РФ в УрФО; Михаил Пономарьков, министр цифрового развития и связи Свердловской области; Александра Исхизова, региональный координатор «Цифровая Россия» и другие. В 16:00 на стенде Свердловской области состоится подписание соглашения о развитии искусственного интеллекта в Свердловской области.

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, ауд. 400) откроется научно-практическая конференция «Межконфессиональный диалог на Урале». Основными докладчиками выступят: заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви В.В. Кипшидзе и член экспертного совета при патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром иеромонах Роман (Модин). Слушателями пленарного заседания станут около 500 человек: муниципальные служащие, работники сфер образования, молодежной политики и культуры, религиозные служители Екатеринбургской митрополии и РДУМСО. В 10:40 состоится пресс-подход руководителей традиционных конфессий, в котором примут участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев, председатель Центрального духовного управления буддистов Республики Алтай Арам Кыпчаков, главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази.

В 12:00 в эфире «Областного телевидения» (ОТВ) начнется прямая линия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

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