6 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

6 декабря, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную финансовой защите прав граждан в рамках Международного дня прав человека. Навязывание дополнительных услуг, проблемы с погашением кредита, несогласие с условиями договора: какие жалобы поступают от потребителей на финансовые организации? Как защитить свои интересы в споре с банком или страховой компанией? Как в 2024 году для заемщиков снизятся риски навязывания платных услуг? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Кокоулин, руководитель Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге; Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 во Дворце молодежи (пр. Ленина, 1) состоится награждение студентов и аспирантов уральских вузов, которым присуждены стипендии губернатора Свердловской области. Ожидается, что участие в церемонии примет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

В 12:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (конгресс-центр; 2 этаж) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в работе IT-конгресса и выставки «Форум Будущего». Глава региона оценит выставочную экспозицию. Также состоится подписание стратегического соглашения о развитии телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды в регионе между правительством Свердловской области и АО «Эр-Телеком Холдинг».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная премьере спортивного мюзикла «Полет» на сцене Свердловского академического театра музыкальной комедии. Об идее постановки, работе над мюзиклом и его уникальности для театрального искусства России расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, художественный руководитель Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Разенков, композитор Евгений Кармазин, драматург Олег Богаев и исполнительница главной роли в мюзикле «Полет», солистка театра, лауреат премии «Золотая маска» Анастасия Ермолаева.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная объявлению лауреатов Демидовской премии 2023 года. Председатель попечительского совета научного Демидовского фонда, академик РАН Геннадий Месяц, исполнительный директор научного Демидовского фонда, заместитель председателя УрО РАН, директор Института электрофизики УрО РАН, член-корреспондент РАН Станислав Чайковский, академик-секретарь отделения химии и наук о материалах РАН, академик РАН Михаил Егоров и ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, заведующий кафедрой истории отечественного искусства исторического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Владимир Седов в прямом эфире представят демидовских лауреатов 2023 года и их научные достижения, а также расскажут об их вкладе в развитие фундаментальных наук.

В 13:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

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