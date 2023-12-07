7 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

7 декабря, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция онлайн-брифинга начальника департамента потребительского рынка и услуг Максима Чаплыгина, посвященного субсидиям садоводческим товариществам. Конкурс на получение субсидий завершен. Бюджетные ассигнования на помощь садоводам увеличены вдвое. Сколько садоводческих товариществ получат поддержку в этом году? На что они планируют потратить средства? Какие результаты дают гранты СНТ? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов года регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Свердловской области. Об основных итогах работы регионального отделения в 2023 году, участии в международных, спортивных и волонтерских проектах, а также о планах на будущий год расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Свердловской области Наталья Ермаченко и муниципальный координатор Слободо-Туринского муниципального района Александра Казакова.

В 11:00 в театре «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а, встреча журналистов у главного входа с 10:45) состоится генеральный прогон оперы «Любовный напиток».

В 12:00 в Екатеринбурге (ул. Розы Люксембург, 51, 1-й подъезд, конференц-зал) состоится презентация проекта нового здания Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ), которое будет построено в кампусе Уральского федерального университета. Участники мероприятия – представители «Синара-Девелопмент», центра архитектуры и строительства, Уральского федерального университета – расскажут об особенностях архитектурной концепции и планировочной структуры объекта.

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