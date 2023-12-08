8 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

8 декабря, пятница

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Об основных итогах работы в 2023 году, тематике обращений граждан, а также о приоритетах деятельности на 2024 год расскажет уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится круглый стол, посвященный профилактике мошенничества в отношении граждан пожилого возраста Свердловской области. Первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, начальник отдела по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь, начальник отдела Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Свердловской области Игорь Сутягин и эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко расскажут о наиболее распространенных случаях и новых видах мошенничества в отношении граждан пожилого возраста, озвучат статистические данные, дадут рекомендации, как психологически противостоять обману и не попасться на уловки преступников, а также ответят на вопросы журналистов.

В 12:00 комиссия по землепользованию и застройке администрации Екатеринбурга рассмотрит вопрос об изменении зонирования двух участков на берегу озера Шарташ, речь идет о выводе их из категории «зона отдыха населения».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная благотворительным гастролям Театра Наций в Екатеринбурге. О художественных и технических решениях театральных постановок, благотворительном проекте «Интеграция», а также о поддержке современного искусства расскажут художественный руководитель театра, народный артист России Евгений Миронов, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков и председатель попечительского совета фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Михаил Попов. Благотворительные гастроли московского Театра Наций пройдут в Екатеринбурге с 9 по 12 декабря на сцене Свердловского театра драмы.

В 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет капитально отремонтированный детский сад № 535 (ул. Новгородцевой, 7а).

В 16:00 в центре искусств «Главный проспект» состоится объявление и торжественная церемония награждения победителей премии-фестиваля «Герои большой страны». В шорт-листе более 40 фильмов и сериалов.

В 19:00 в «Синара-центре» пройдет 13-й благотворительный вечер Екатерининской ассамблеи – ежегодного проекта СОСПП. Будет организована текстовая онлайн-трансляция с мероприятия в телеграм-канале мероприятия.

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