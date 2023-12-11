11 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

11 декабря, понедельник

В 10:30 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) состоится биржа промышленной кооперации «Технологическая независимость России. Импортозамещение, Инжиниринг, ОПК», где пройдут прямые переговоры потенциальных заказчиков и поставщиков. Соорганизаторами биржи являются: корпорация «МСП», Московский кредитный банк, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, центр «Мой бизнес» Свердловской области.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Московская, 120) состоится заседание по уголовному делу Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная правилам заготовки елей в Свердловской области в предновогодний период.О самостоятельной и законной заготовке елей для праздника, изменении спроса на новогодние деревья за последние три года, ответственности за незаконную рубку, а также о том, сколько хвойных деревьев заготавливает каждый регион УрФО, расскажут начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова, директор Уральского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Максим Уткин и заместитель директора Карпинского лесничества Никита Писарев.

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