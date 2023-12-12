12 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

12 декабря, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрят проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. По окончании заседания состоится совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию генерального директора компании «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Комплексное развитие городских территорий: как объединение усилий власти и застройщиков улучшает облик города и повышает качество жизни уральцев? Сохранятся ли темпы ввода жилья, социальных и инфраструктурных объектов? Что ждет строительный рынок в 2024 году? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 10:50 на территории ГУ МЧС (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84) состоится освящение часовни Неопалимая Купина. В мероприятии примут участие: министр ЧС России Александр Куренков; руководитель ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев; митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений; директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

В 12:00 в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится торжественная церемония награждения победителей XV Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Планируется, что участие в мероприятии примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и статс-секретарь – заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко. Отличившимся сотрудникам ГУ МЧС по Свердловской области будут вручены государственные награды Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам лаборатории «Антихрупкость» на территории фарфорового завода в Сысерти. О количестве участников и этапах проекта, результатах и планах лаборатории, а также о перезагрузке одного из старейших уральских предприятий народного промысла расскажут глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, директор завода «Фарфор Сысерти» Наталья Жердева, креативный директор кластера «На Заводе», соавтор, продюсер фарфоровой лаборатории «Антихрупкость» Илья Орлов-Бунин и соавтор, арт-директор фарфоровой лаборатории «Антихрупкость» Алина Айфо Рахматулина.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание рабочей группы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

В 23:30 на станции метро «Площадь 1905 года» начнется замена турникетов – журналистам продемонстрируют процесс демонтажа старых турникетов и установки нового оборудования. Как будут проходить работы и в чем преимущество новых устройств, расскажет директор метрополитена Андрей Панаиотиди.

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