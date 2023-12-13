13 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

13 декабря, среда

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Свердловской области и мерам профилактики. О ситуации с заболеваемостью в Свердловской области, доступности вакцинации, прогнозах распространения инфекций, методах лечения и мерах профилактики ОРВИ и гриппа расскажут заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева и главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

В 10:00 состоится пресс-тур в Сысерсткое лесничество (Сысерть, ул. Чкалова, 97). Сотрудники лесной охраны пройдут по маршруту патрулирования незаконных рубок елей к Новому году, покажут, как на стационарном посту на дороге проверяют документы у перевозчиков новогодних деревьев.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Депутаты рассмотрят законопроекты, касающиеся перераспределения градостроительных полномочий девяти МО: Екатеринбурга, Арамили, Белоярского, Верхнего Дуброво, Дегтярска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Полевского, Сысерти. В том числе законопроект о передаче на областной уровень полномочий по утверждению генеральных планов перечисленных муниципалитетов.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную усилению мер безопасности в Свердловской области в зимний период. Аномальные морозы стали причиной роста числа бытовых пожаров в Свердловской области: каковы причины возгораний? Как безопасно использовать печное отопление и электрообогреватели в зимний период? На что обращать внимание при выборе безопасной новогодней атрибутики? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Веселов, заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору ГУ МЧС России по Свердловской области; Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей в 2023 году. Об основной статистике в сфере защиты прав потребителей Екатеринбурга, самых претензионных товарах и услугах в 2023 году, усилении работы по информированию и профилактике обмана мошенниками, а также о самых проблемных сферах с точки зрения защиты прав потребителей расскажет директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная юбилею студенческих отрядов Свердловской области. Об истории студенческих отрядов Свердловской области, организации юбилейного мероприятия, а также о планах на 2024 год расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, председатель правления Молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд», директор Дома молодежи Лейла Расулова, руководитель пресс-службы Молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд», член оргкомитета юбилея студенческих отрядов Свердловской области Анастасия Паздникова и экс-комиссар штаба студенческого педагогического отряда УрФУ «Астра», член комитета юбилея студенческих отрядов Свердловской области Наталия Стенина.

В 16:00 в киноконцертном зале «Космос» пройдет торжественный прием главы Екатеринбурга, посвященный Дню волонтера. Активные волонтеры города будут награждены памятными медалями 300-летия, благодарственными письмами и дипломами главы Екатеринбурга. Также запланирована панельная дискуссия «Волонтерство как смысл жизни». Ее участниками станут глава города Алексей Орлов, олимпийский чемпион, общественный посол Всемирного фестиваля молодежи – 2024 Дмитрий Труненков, мастер спорта международного класса, российский автогонщик и депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин.

В 18:00 департамент образования администрации Екатеринбурга и Центр психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» проведут родительские собрания, посвященные теме буллинга в школе. Мероприятие пройдет в каждом из районов Екатеринбурга: школа № 19 (улица Павла Шаманова, 18); школа № 163 (улица Заводская, 36 «б»); школа № 183 (улица Пехотинцев, 4 «а»); школа № 43 (улица Академическая, 21); школа № 154 (улица Денисова-Уральского, 3); гимназия № 13 (улица Карла Маркса, 33); гимназия № 99 (улица Баумана, 17); школа № 200 (улица Крестинского, 39).

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