14 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

14 декабря, четверг

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, зал № 1) состоится заседание Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации РФ «Кластерный подход к развитию регионального здравоохранения». В заседании примут участие заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, председатель заксо Людмила Бабушкина, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

В 10:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120а, корпус А, 4 этаж, зал № 7А) начнется рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве медбрата, совершенном в апреле 2023 года. Судья Павел Неретин.

В 11:00 в ледовом городке на площади 1905 года директор компании «Айс Проект 2000» Николай Наумчук расскажет о ходе возведения горок и ледовых скульптур, а также покажет новую елку, которую собирают рабочие. Заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Елена Соколова напомнит о концепции городка и расскажет о развлекательной программе, которая запланирована на главной городской елке на январские каникулы.

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