15 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

15 декабря, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов года рынка недвижимости Свердловской области. О тенденциях развития строительного комплекса региона в 2023 году, ограничениях по выдаче информации в выписках ЕГРН, предварительных итогах года в части капитального строительства и о прогнозе на 2024 год расскажут первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова, заместитель начальника отдела регистрации недвижимости в электронном виде и арестов Управления Росреестра по Свердловской области Марина Казанцева.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание рабочей группы по вопросам развития дворового спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Депутаты обсудят планы по развитию дворового спорта на 2024 год.

В 16:00 в Екатеринбурге (ул. Малышева, 101, 3 этаж) состоится заседание Центра общественного наблюдения – общественного штаба Свердловской области с участием экспертного клуба на тему «К выборам-2024». Участие в заседании примут председатель общественной палаты региона Александр Левин и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Эксперты обсудят вопросы, касающиеся старта, основных этапов и особенностей избирательной кампании по выборам президента России в 2024 году, а также организации общественного наблюдения.

В 17:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится открытие большой новогодней ярмарки продукции самозанятых. Кроме того, с 15 по 24 декабря в пешеходной зоне напротив креативного кластера будут работать ярмарочные домики. Открытие новогодней ярмарки начнется с торжественного зажжения иллюминации на ярмарочных домиках, установленных на улице Вайнера. Затем на площадке креативного кластера «Домна» для гостей и участников ярмарки выступит джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии. Ярмарку откроют глава Екатеринбурга Алексей Орлов, министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

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