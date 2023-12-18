18 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

18 декабря, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов волонтерской деятельности в Свердловской области в 2023 году. Об участии волонтеров в международных, спортивных, благотворительных проектах, работе по сбору гуманитарной помощи для участников СВО, а также о помощи в новогодние каникулы ветеранам, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, расскажут директор волонтерского центра УрФУ «Волонтеры Урала» Антон Белов, координатор по организационным вопросам Народного фронта в Свердловской области Василий Коноплянко и руководитель Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Ильяс Тлеубаев.

В 13:00 в Асбесте (ул. Больничный Городок, 10) состоится открытие специализированного отделения гериатрии для пациентов в возрасте 60 лет и старше. В мероприятии примут участие представитель министерства здравоохранения Свердловской области, глава Асбеста Наталья Тихонова, главный врач межмуниципального медицинского центра Асбеста Игорь Брагин.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 531) состоится пресс-конференция главы города Алексея Орлова, посвященная предварительным итогам 2023 года.

В 16:30 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10) состоится презентация культурно-просветительского проекта группы «Т Плюс» – книги «Тёплые сказки». Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры Свердловской области. В программе: угощение от мастеров уральской кухни, выступление артистов народных коллективов, тематические мастер-классы.

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