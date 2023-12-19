19 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

19 декабря, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное пленарное заседание.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов Года педагога и наставника в Уральском государственном педагогическом университете. Об итоговых событиях Года педагога и наставника, результатах деятельности консультационной службы УрГПУ расскажут ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, председатель Свердловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Трошкина и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится заседание жюри конкурса на разработку концепции развития набережной Верх-Исетского пруда, от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых. В рамках заседания жюри конкурса будут представлены пять концепций.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная организации новогоднего застолья. О правилах и культуре питания уральцев во время праздников, секретах сытного и некалорийного новогоднего меню, статистике людей с ожирением в Свердловской области, а также о психологических аспектах переедания расскажут главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина, клинический психолог, начальник консультационно-оздоровительного отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач и директор по стратегии, маркетингу, М&A и трансформации федерального оператора питания «Кейтеринбург» Элла Богославская.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС (пр. Ленина, 50б) в рамках традиционных Дней милосердия состоится XXVIII Церемония награждения лучших благотворителей Свердловской области 2023 года. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов в прямом эфире проведут церемонию награждения благотворителей Свердловской области 2023 года.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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