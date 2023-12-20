20 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

20 декабря, среда

В 08:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправятся участники пресс-тура на строительную площадку школы на улице Рощинской. Строительство проконтролирует глава города Алексей Орлов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:30 в Первоуральске (ул. Лесничество, стр. 17) состоится пресс-тур в Билимбаевское лесничество, сотрудники которого расскажут, как правильного заготовить новогоднюю ель.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 в сквере на проспекте Ленина (у площади 1905 года) открывается новая фотогалерея «Легенды екатеринбургского образования». Здесь будут представлены фотографии 60 лучших педагогов начальной школы Екатеринбурга. Откроет аллею начальник городского департамента образования Константин Шевченко.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная безопасности детей и профилактике травматизма на дорогах Свердловской области. О статистике ДТП в Свердловской области с участием детей за 2023 год, причинах происшествий, а также о профилактических мероприятиях в школах и детских садах расскажут главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов и врач анестезиолог-реаниматолог детского реанимационно-консультативного центра Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Александр Савицкий.

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