21 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

21 декабря, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в областной детской клинической больнице (ул. Серафимы Дерябиной, 32, у входа в хирургический корпус) состоится презентация нового проекта министерства здравоохранения Свердловской области. Для маленьких пациентов, которые проходят лечение в больнице, профессиональные актеры вместе с медицинскими работниками озвучили и записали сказки. Чебурашка, Мойдодыр и Дед Мороз со Снегурочкой будут играть с детьми, для желающих есть фотозона. В мероприятии примет участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, которая также посетит одно из отделений больницы, вручив пациентам подарки.

В 11:00 в театре «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а) состоится генеральный прогон «Рождественского концерта». После первого действия (50 минут) у представителей СМИ будет возможность пообщаться с участниками и авторами программы.

В 14:30 начнется пресс-тур в строящийся ледовый городок на площади 1905 года, где проходит традиционный международный фестиваль ледовых скульптур «Евразия», участники которого выполняют работы на тему сказок Александра Пушкина. Журналисты смогут поговорить со скульпторами об их работах, а также получить информацию о фестивале от его организаторов.

В 17:15 у гимназии № 9 (пр. Ленина, 33; арт-объект «Сердце Екатеринбурга») состоится открытие новогодней инсталляции и старт праздничной акции «От всего сердца». В течение нескольких дней горожане и гости города смогут оставить праздничное послание Екатеринбургу 2024 года, сфотографироваться с Дедом Морозом, обменяться подарками. В мероприятии запланировано участие главы города Алексея Орлова.

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