22 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

22 декабря, пятница

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург».

В 12:00 в Свердловском областном онкологическом диспансере (ул. Соболева, 29, корпус 5) состоится открытие 10 новых операционных залов. Оперативная мощность медучреждения увеличится на 80%. В мероприятии примет участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Ожидается участие представителей правительства, законодательного собрания, министерства здравоохранения Свердловской области, администрации Екатеринбурга.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области в 2023 году. О статистике обращений граждан, наиболее резонансных случаях несоблюдения прав ребенка, а также о приоритетах работы в 2024 году расскажет уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

В 12:00 в Нижнем Тагиле (ул. Горошникова, 37, корпус 3) состоится открытие поликлиники Демидовской городской больницы после капитального ремонта. В мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева, главный врач Демидовской ГБ Сергей Овсянников.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная осенней сессии Законодательного собрания Свердловской области и итогам 2023 года. О ключевых законопроектах, рассмотренных в уходящем году, перспективах развития региона в 2024 году, а также планах на весеннюю сессию расскажет председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев и председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков.

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