25 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

25 декабря, понедельник

В 10:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по делу бизнесмена Малика Гайсина, обвиняемого по статьям «Присвоение либо растрата в особо крупном размере» и «злоупотребление полномочиями». Суд планирует приступить к рассмотрению дела по существу.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Федерации профсоюзов Свердловской области в 2023 году. Об основных результатах работы в год 105-летия образования ФПСО, ситуации с выплатой заработной платы на уральских предприятиях, безопасности труда и профессиональных заболеваниях, соблюдении прав работников в период мобилизации, инструментах, которые использует профсоюз для защиты прав и интересов трудящихся, расскажет председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

В 11:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция «Климатические итоги 2023-го и прогноз погоды на начало нового года». В пресс-конференции принимает участие главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. Спикер расскажет о погодных особенностях уходящего года, о том, какой ожидается зима на Среднем Урале и даст прогноз на новогодние праздники.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная новым вызовам в работе педагогов и формированию психологической устойчивости в их деятельности. О новых вызовах в профессии педагога, повышении их профессиональной и психологической устойчивости, а также о профилактике выгорания расскажут психолог, кандидат психологических наук, основатель волонтерского проекта скорой психологической помощи «МыРядом2020» Надежда Сафьян, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой общей психологии и конфликтологии Уральского государственного педагогического университета Равиль Валиев, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии Уральского федерального университета Ольга Дорогина и организатор форума «Народное образование», президент фонда «Мосты в Будущее» Сергей Мороз.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная путешествиям по Уралу в новогодние праздники. О популярных направлениях отдыха в новогодние каникулы в Свердловской области, готовности инфраструктуры к большому потоку туристов, основных тенденциях развития туристической отрасли региона в следующем году расскажет директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

В 12:00 в Нижнем Тагиле на территории парка «Народный» (на пересечении ул. Красноармейская и ул. Ветеринарная) состоится открытие просветительской площадки «ЭкоДом». Гостям презентуют пространство для проведения экологических активностей, современную мастерскую переработки пластика, а также выставку продукции, изготовленной из вторичного сырья. В мероприятии примут участие заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, мэр города Нижний Тагил Владислав Пинаев, исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов и другие.

В 13:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручит ключи от квартир гражданам, переселяющимся из аварийного жилищного фонда. Жилищные условия улучшат 5 семей. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Евгения Савкова, 17а.

В 17:00 в Центре международной торговли (ул. Куйбышева, 44д, 1 этаж, штаб общественной поддержки партии «Единая Россия») состоится конкурс публичных выступлений претендентов на участие во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году в Сочи в качестве амбассадора. В баттле примут участие 30 кандидатов. Только восемь из них получат право представлять регион на мировом событии.

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