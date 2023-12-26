26 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

26 декабря, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрят окончательный вариант бюджета города на 2024 год.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам 2023 года Уральской торгово-промышленной палаты. Об основных итогах деятельности УТПП в 2023 году, приоритетах международного сотрудничества и межрегиональной кооперации, новых видах поддержки предпринимателей, а также об основных задачах на 2024 год расскажет президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

В 11:00 в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре (ул. Зеленая Роща, 1) состоится установка мозаичного вертепа в парке монастыря (на улице) и пройдет мастер-класс по выпечке пирога «Рождественская звезда».

В 11:00 на территории 305-й пожарно-спасательной части Екатеринбурга (ул. Евгения Савкова, 55) пройдет квест «Реальные пожарные. Испытание стихией». В рамках квеста участники пройдут полосу препятствий в полном снаряжении под руководством опытных пожарных.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию главы Управления Росреестра по Свердловской области Игоря Цыганаша. С одного месяца до одного дня сократились сроки оказания услуг Управления Росреестра по Свердловской области: за счет чего ведомству удалось стать лидером цифровой трансформации по итогам 15 лет работы? Как искусственный интеллект помогает избежать ошибок при регистрации документов? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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