27 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

27 декабря, среда

В 09:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетит летний парк «Уралмаш» (вход с ул. Кировградской), где ознакомится с концепцией его благоустройства, запланированного на будущий год. Руководство парка также покажет, как преобразилось общественное пространство к новогодним праздникам.

В 10:00 в центре гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» (ул. Февральской Революции, 11) стартует акция по поздравлению с Новым годом ветеранов. Воспитанники центра, их родители и волонтеры распределятся по мобильным группам и отправятся развозить праздничные наборы ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и детям войны. Всего они посетят 50 адресов.

В 11:00 состоится подписание соглашения о сотрудничестве в области финансовых услуг между администрацией Екатеринбурга и «Контур.Банком» (сбор СМИ в 10:50 по адресу: ул. 8 Марта, 13). Соглашение предусматривает взаимодействие администрации и банка в области финансового обслуживания органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Екатеринбурга. В церемонии подписания примут участие: глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных, президент «Контур.Банка» Николай Кочнев. Запланирован пресс-подход.

В 16:30 Алексей Орлов примет участие в открытии корпуса столовой на 300 мест школы № 106 (ул. Титова, 28а). Общая площадь нового пищеблока составляет 1291 квадратный метр. В составе помещений корпуса столовой появятся: просторный обеденный зал, зона рукомойников, отельные санузлы, кабинет диспетчера по питанию.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная разъяснению поправок в Налоговом кодексе РФ, вступающих в силу в 2024 году. О содержании новых поправок, в том числе об изменениях по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, начислении страховых взносов, введении налога на сверхприбыль и установлении упрощенного порядка оформления социальных налоговых вычетов расскажут заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Рябова и начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Белоярской атомной электростанции в 2023 году. Об основных показателях работы электростанции в 2023 году, итогах миссии с участием экспертов МАГАТЭ, результатах использования МОКС-топлива, а также о мероприятиях по защите окружающей среды и участии Белоярской АЭС в культурной жизни города и региона расскажут директор Белоярской АЭС Иван Сидоров, первый заместитель главного инженера Белоярской АЭС Илья Филин и руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин.

В 17:00 начнется пресс-прогулка по новогоднему маршруту, разработанному администрацией Екатеринбурга (сбор по адресу: пер. Банквский, 1). Представители департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений расскажут о самых интересных праздничных локациях, о современных подходах к оформлению световых инсталляций и о том, как в целом в этом году украшен Екатеринбург.

В 19:00 в Преображенском парке Академического района состоится торжественное открытие главной елки района и ледового городка. В мероприятии примут участие председатель совета директоров АО СЗ «РСГ Академическое» Виктор Киселев, гендиректор УК «Академический» Андрей Сизов.

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