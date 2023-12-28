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Четверг, 28 декабря 2023, 05:34 мск

Новости Екатеринбург

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28 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

28 декабря, четверг

  • В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам года в сфере культуры. О самых значимых культурных событиях Екатеринбурга в уходящем году, программе городских мероприятий в период новогодних праздников и планах на 2024 год расскажет начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков.
  • В 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Суховерхов оценят работу новых входных турникетов, установленных на станции метро «Площадь 1905 года». По итогам мероприятия запланирован пресс-подход.
  • В 18:30 в свердловском театре драмы состоится генеральная репетиция спектакля «Босяки во фраках». Это итальянская комедия культового драматурга начала ХХ века Эдуардо Скарпетты – стихия карнавала, розыгрышей и переодеваний с несколькими свадьбами в финале.

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