28 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

28 декабря, четверг

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам года в сфере культуры. О самых значимых культурных событиях Екатеринбурга в уходящем году, программе городских мероприятий в период новогодних праздников и планах на 2024 год расскажет начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков.

В 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Суховерхов оценят работу новых входных турникетов, установленных на станции метро «Площадь 1905 года». По итогам мероприятия запланирован пресс-подход.

В 18:30 в свердловском театре драмы состоится генеральная репетиция спектакля «Босяки во фраках». Это итальянская комедия культового драматурга начала ХХ века Эдуардо Скарпетты – стихия карнавала, розыгрышей и переодеваний с несколькими свадьбами в финале.

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